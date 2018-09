Iraque adia voto sobre retirada de tropas dos EUA

O Parlamento iraquiano decidiu adiar até quinta-feira um voto importante sobre um plano de retirada das tropas dos Estados Unidos até o fim de 2011. O presidente da casa, Mahmoud al-Mashhadani, disse que houve um acordo em todos os pontos em discussão menos um, mas não deu outros detalhes. O governo, liderado pelos xiitas, disse estar confiante de que o plano será aprovado, mas precisará do apoio dos principais partidos sunitas. De acordo com o projeto, as tropas americanas deixarão as ruas iraquianas até meados do ano que vem e serão proibidas de realizar determinados tipos de operações sem permissão do governo iraquiano. Soberania O governo do Iraque diz que considera essa sessão do Parlamento como um prelúdio do retorno à soberania total. O plano de retirada das tropas foi negociado durante um ano com os americanos e foi aprovado pelo gabinete iraquiano. O apoio da minoria sunita no Parlamento é necessário para criar um clima de consenso nacional. Os sunitas querem que mais sunitas sejam convocados a trabalhar nas forças de segurança e a realização de um referendo. Eles dizem que o governo deve satisfazer essas e outras condições para que aprovem o projeto. Também há oposição de um partido radical xiita, os Sadristas, que dizem que as tropas americanas devem deixar o país até o fim deste ano. Eles também querem que o atual quadro político do Iraque seja renegociado para dar mais espaço a clérigos religiosos. Os principais partidos curdo e xiita já representam quase todos os 138 votos necessários para a aprovação do plano no Parlamento de 275 cadeiras, mas até mesmo o governo diz que não vai considerar a votação uma vitória se não incluir os sunitas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.