Iraque: Atentado mata pelo menos 25 em Diyala

Pelo menos 25 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas em um atentado a bomba em um centro de recrutamento policial na província de Diyala, ao norte da capital iraquiana, Bagdá. O homem-bomba atacou uma fila de recrutas na cidade de Jalawlah. O ataque é a mais recente ofensiva realizada por insurgentes sunitas na província, que se tornou destino de muitos militantes depois que o governo reforçou a segurança em outras regiões do país. Desde então, Diyala se tornou uma espécie de centro de atividade insurgente e uma das regiões mais perigosas do país. Segundo o correspondente da BBC em Bagdá Crispin Thorold, no último mês, o Exército e a polícia iraquiana prenderam diversas pessoas em operações conjuntas contra os insurgentes na região. As mulheres são acusadas por muitos dos atentados realizados no último ano em Diyala. Na segunda-feira, a polícia prendeu uma jovem de 15 anos que usava um colete carregado de explosivos na capital da província, Baquba. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.