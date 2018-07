Iraque diz que Al-Qaeda planejava ataque durante a Copa Um alto membro da rede terrorista Al-Qaeda no Iraque, preso há duas semanas, estava planejando um atentado durante a Copa do Mundo na África do Sul, que começará a ser disputada no dia 11 de junho. A informação foi divulgada nesta segunda-feira por um porta-voz do setor de segurança do Iraque.