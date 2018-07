Iraque diz que tropas dos EUA sairão até 2011

Um acordo que aguarda aprovação pelo Executivo e o Legislativo do Iraque prevê que as tropas americanas deixem o país até 2011. A principal autoridade iraquiana que negocia com os Estados Unidos o futuro dos soldados no país, Mohammed al-Haj, ressaltou que, pelo acordo, uma parte dos homens ficaria no Iraque para treinar forças de segurança iraquianas. A minuta do acordo de 27 pontos culmina dez meses de negociações difíceis - e ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Presidencial e pelo Parlamento. Entretanto, a Casa Branca negou que as negociações tenham sido concluídas e disse que detalhes do acordo ainda estão e discussão. Os EUA mantêm atualmente 147 mil soldados no Iraque. Imunidade O texto prevê que em junho de 2009 nenhum soldado permaneça em áreas urbanas. Além disso, os militares americanos gozariam de certo grau de imunidade sob a lei iraquiana. Estariam imunes, por exemplo, a processos judiciais em bases militares ou durante operações, disse o porta-voz iraquiano. Todos os outros casos seriam tratados por um comitê judicial conjunto. O correspondente da BBC em Bagdá Crispin Thorold disse que a data final para a retirada das tropas dependerá bastante do estado da segurança no país. Em uma visita a Bagdá na quinta-feira, a secretária americana de Estado, Condoleezza Rice, afirmou que a fórmula final deve respeitar as leis e a soberania iraquianas. Ela reiterou o objetivo de transferir totalmente para as forças iraquianas a responsabilidade total na área de segurança. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.