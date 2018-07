Iraque: EUA 'pagaram US$ 85 bi a terceirizados'

O governo dos Estados Unidos pagou mais de US$ 85 bilhões (cerca de R$ 136 bilhões) a empresas privadas para desempenhar funções de apoio às suas operações militares no Iraque, diz um relatório divulgado nesta terça-feira. De acordo com o trabalho elaborado pela Divisão Orçamentária do Congresso, que se apresenta como não-partidária, no início deste ano havia pelo menos 190 mil pessoas trabalhando sob contratos no país. Segundo os autores, o número de profissionais terceirizados usados no Iraque é maior do que em qualquer outro conflito dos Estados Unidos. Para cada membro das Forças Armadas americanas, há um terceirizado. A maior parte dos gastos foi desembolsada com apoio logístico, construção, combustíveis e alimentação. Ainda de acordo com o relatório, entre US$ 6 bilhões e US$ 10 bilhões foram gastos com serviços de segurança entre 2003 e 2007. O documento, que foi encomendado pela Comissão de Orçamento do Senado, informa ainda que os gastos com terceirizados representam cerca de 20% do total gasto pelos Estados Unidos no Iraque. Os dados devem dar mais munição a críticos da estratégia americana no país que acusam os terceirizados de prestar serviços superfaturados e de má qualidade. No último ano, profissionais contratados pelos Estados Unidos para atuar no Iraque foram investigados por suposto envolvimento com mortes de iraquianos e a eletrocussão acidental de soldados americanos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.