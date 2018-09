Iraque: governo e Sadr fecham acordo de cessar-fogo

O governo iraquiano chegou a um acordo de cessar-fogo com o clérigo xiita Moqtada Sadr para acabar com semanas de confrontos em Bagdá. O Exército Mehdi, ligado a Sadr, deverá abandonar suas armas e retirar atiradores e bombas das ruas que levam ao bairro xiita Cidade Sadr. Soldados do governo também deixarão de carregar armas em público, mas o porta-voz do governo, Ali al-Dabbagh, disse que as forças de segurança mantiveram o direito de "realizar buscar em qualquer lugar da Cidade Sadr onde há suspeitas da existência de armas pesadas e de médio porte." Não está claro se as forças americanas terão de deixar o bairro. Forças iraquianas e americanas vêm tentando desarmar militantes xiitas no local há meses. O acordo de cessa-fogo foi anunciado ao mesmo tempo em que o Exército iraquiano lançou uma grande operação na cidade de Mosul contra a organização al-Qaeda e seus aliados. Acesso O cessar-fogo deve entrar em vigor a partir deste domingo. Mais de dois milhões de pessoas estão "presas" na Cidade Sadr por causa dos confrontos das últimas semanas. O acesso a água, comida e remédios está prejudicado, e as ruas estão cheias de atiradores e bombas. Acredita-se que quase mil pessoas tenham morrido nos confrontos, muitas delas civis. Mosul Apesar de o governo vir tentando desarmar as milícias xiitas, o correspondente da BBC em Bagdá, Clive Myrie, diz que o cessar-fogo pode também refletir o fato que de o Exército iraquiano pode estar precisando de soldados para a nova ofensiva em Mosul. Myrie afirma que deve ser ainda difícil para o Exército iraquiano lutar em várias frentes. Mais de dez mil homens de Mosul - que já foram aliados da al-Qaeda, mas agora se mostram leais ao governo - participam da operação contra militantes da organização. A al-Qaeda perdeu espaço no oeste do Iraque, e a cidade de Mosul, no norte, é vista como o seu último reduto urbano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.