Iraque vai interromper ataques aéreos a áreas civis controladas pelo Estado Islâmico, diz premiê

Grupos de defesa dos direitos humanos dizem que os ataques realizados pelo governo iraquiano neste ano, muitos em áreas controladas pelo Estado Islâmico, que ocupa cerca de um terço do país, têm alvejado civis indiscriminadamente.

"Ordenei que a Força Aérea Iraquiana interrompesse o bombardeio a áreas civis, mesmo nas cidades controladas pelo EIIL", disse Abadi em sua conta oficial no Twitter, usando o acrônimo para Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL), denominação usada anteriormente pelo Estado Islâmico.

O representante da ONU no Iraque, Nickolay Mladenov, recebeu bem o anúncio, que foi repetido por Abadi neste sábado em uma conferência sobre refugiados, em Bagdá.

"A proteção de civis e a garantia de sua segurança é uma prioridade fundamental para as Nações Unidas", disse Mladenov.

Diplomatas e políticos iraquianos de todas as matizes esperam que Abadi, cujo gabinete foi formado na última segunda-feira, consiga sanar o sistema político do país em prol da formação de um frente única contra o Estado Islâmico.

