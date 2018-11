Irlanda descobre jazida de ouro 'de US$ 1 bi'

Uma mineradora da Irlanda anunciou ter descoberto jazidas de ouro avaliadas em US$ 1 bilhão sob o pequeno vilarejo de Monaghan.Essa seria a maior mina de ouro já descoberta na Irlanda e na Grã-Bretanha.O metal precioso estaria disperso em uma área enorme, o que deve elevar o custo da exploração. No entanto, como o ouro está em alta no mercado internacional, o investimento é considerado viável."Estamos muito satisfeitos. Trabalhamos nessa área há muito tempo e quando o preço do ouro estava em baixa, muitos diziam que estávamos perdendo tempo. Então é muito bom chegarmos a esse estágio", afirmou o dono da mineradora, Richard Conroy.Essa não é a primeira vez que se descobre ouro na Irlanda. Os museus do país estão repletos de relíquias antigas irlandesas."A Irlanda foi um El Dorado mais ou menos em 2.200 antes de Cristo, ou seja, nas do início ao fim da Época do Bronze, a Irlanda tinha mais ouro que a maior parte dos países europeus", afirmou o diretor do Museu Nacional da Irlanda, Pat Wallace.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.