Irmã da modelo Angela Bismarchi morre baleada no RJ

RIO DE JANEIRO - Angelina Filgueiras, 42 anos, irmã da modelo Angela Bismarchi, foi encontrada morta a tiros na madrugada deste sábado em sua casa, na região oceânica de Niterói, região metropolitana. Segundo informações do 12º BPM (Niterói), o ex-marido de Angelina, Márcio Luiz Dias Fonseca, 48 anos, - que também foi baleado e morreu -, havia ido ao seu encontro tentar uma reconciliação. Chegando ao local, ele se descontrolou ao encontrar a ex-mulher com o atual namorado, Gilmar Alves Milato, de 40.

Armado com uma pistola, ele começou a discutir com o casal. Em depoimento na 81ª DP (Itaipu), Milato afirmou que a namorada conseguiu desarmar Fonseca, mas acabou atirando contra o próprio peito. Após o disparo, Milato pegou a arma e atingiu Fonseca. Angelina chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas não resistiu. O ex-marido morreu no local.

De acordo com a polícia, Angelina e Fonseca tinham um histórico de brigas frequentes. Em seu perfil no Facebook, Angelina se descreve como alguém em um "relacionamento enrolado". Em sua última mensagem na rede social ela encoraja Angela, que participa do reality show "A Fazenda", da TV Record. " Irmã! Não importa o que falam de nós, pois o mais importante é o que se sabe de si mesmo e que Deus sabe o que está no nosso coração. ELE conhece nossos valores, nossos pensamentos, sentimentos e caráter. Tenho fé que ELE abrirá a visão do público para enxergar a pessoa especial que vc é. Bjs e saudades...."

O marido de Angela, Wagner de Moraes, foi à sede onde está sendo gravado o programa informar a esposa sobre a morte de Angelina.