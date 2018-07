Irmã de fundador do Facebook assina acordo para livro sobre a rede social

Randi, de 30 anos, assinou um acordo para dois livros com a HarperCollins que incluirão as memórias "Dot Complicated" e um livro de ilustrações infantis, que deve ser lançado no segundo semestre.

"A tecnologia mudou praticamente todas as partes de nossas vidas, resultando em uma sociedade moderna e digital que se sente muito como o velho Oeste", disse ela em um comunicado.

"Estou entusiasmada em trabalhar com a HarperCollins para compartilhar algumas de minhas próprias loucas experiências na linha de frente da mídia social, e para inspirar pessoas de todas as idades a abraçarem a tecnologia, assim como a estabelecerem novas normas sociais que vem com ela", acrescentou na nota divulgada no fim de quinta-feira.

O livro "Dot Complicated", que em português se traduziria literalmente como "Ponto Complicado", vai cobrir o período de seis anos de Randi como chefe de marketing no Facebook e sua decisão de deixar a rede social, em agosto de 2011, para fundar sua própria empresa, a Zuckerberg Media, um estúdio de produção de entretenimento.

A editora disse que o livro será lançado em um formato digital que apresentará "componentes inovadores e interativos" como a integração com redes sociais.

A HarperCollins Publishers é uma subsidiária do grupo de mídia News Corp.

