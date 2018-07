Irmã de Hulk é libertada pelos sequestradores na PB

Quatro delegados estão envolvidos no caso. O delegado Marcos Paulo Vilela disse que já que prendeu dois homens acusados do sequestro; mais três são procurados. Os nomes não foram revelados. O delegado geral adjunto da Polícia Civil de Campina Grande, André Rabelo, disse que a estudante de Nutrição foi mesmo vítima de um sequestro e que a família não pagou resgate.

O delegado disse que a família pediu o afastamento da polícia do caso por medo. Ela foi ouvida pelo delegado, mas nem a família nem a vítima falaram com a imprensa. Um encontro com jornalistas foi marcado para quarta-feira (7), na central de polícia, para esclarecer o caso.

O Comando de Operações da Polícia Militar (Copom) foi comunicado sobre o sequestro praticado por homens armados que se aproximaram do veículo onde Angélica estava, no bairro do Catolé, e a retiraram do carro sob a mira de armas. "Ela estava sozinha dentro do carro esperando o gerente de um restaurante, Hélio Pereira da Silva, quando foi sequestrada. Hélio Pereira da Silva estava retornado para o carro quando presenciou a amiga sendo raptada por homens armados", comentou o major Alecssandro Medeiros, sub-comandante do 2º BPM. Hulk joga atualmente pelo Zenit. Ele não virá ao Brasil, segundo a família.