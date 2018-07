Irmã de jovem preso diz que ele 'deve pagar' por crime A irmã do adolescente preso pela morte do universitário Victor Deppman, de 19 anos, descobriu que o rapaz era o responsável pelo crime ao notar a semelhança dele com a pessoa que aparecia nas imagens das câmeras de segurança. Ela estranhou o fato de o irmão chegar em casa com um celular novo, em um intervalo de tempo próximo ao do latrocínio. Quando soube da participação do filho, a mãe do rapaz o obrigou a se entregar. "Foi ele quem fez e vai pagar por isso", disse à família.