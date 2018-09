Irmã e noivo de supervisora achada morta depõem em SP A irmã da supervisora de vendas Vanessa Duarte, de 25 anos, encontrada morta no último fim de semana em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo, compareceu à delegacia de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, para depor. Junto com Valéria estavam o noivo de Vanessa, Luiz Vanderlei de Oliveira, de 25 anos, e o policial militar Alecsandro Batista de Amorim, de 35 anos. Eles permaneceram na delegacia por cerca de quatro horas e saíram pouco depois das 14 horas sem falar com a imprensa.