Irmão confirma morte do guitarrista Peu Sousa O irmão de Peu Sousa, Lahirí Galvão, confirmou a morte do guitarrista em sua página no facebook nesta segunda-feira, dia 6. "Perdi um pedaço do meu coração/ Perdi o meu amor/ Perdi o meu irmão/ Peuzinho, ''aonde quer que eu vá eu levo você''", publicou Galvão. Ele disse ainda que o enterro do músico, que integrou a banda da cantora Pitty, acontecerá às 11h30 desta terça-feira, dia 7, no cemitério Parque Bosque da Paz, em Salvador, Bahia. As informações são de que o corpo de Peu foi encontrado em sua casa, na capital baiana.