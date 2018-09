Irmão da governadora do Pará é condenado por pedofilia

A juíza considerou a culpabilidade do réu "gravíssima pois de forma consciente e perversa premeditou os crimes, razão pela qual tal circunstância não o favorece". Na sentença, Maria das Graças destacou que o comportamento da vítima não motivou o crime.

O acusado negou as acusações, confirmando o interrogatório prestado anteriormente à polícia. Ele disse que a acusação teria sido uma vingança por parte dos pais da vítima. Segundo Carepa, a mãe da garota buscava uma audiência com a sua irmã, governadora do Estado, para pedir emprego ao seu marido.