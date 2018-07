Irmão de político do PSC morre atingido por bala perdida O pastor Edvaldo Dias Pereira, de 50 anos, morreu na tarde desta segunda-feira, 22, horas após ser atingido por uma bala perdida quando seguia para um templo da igreja Assembleia de Deus em Honório Gurgel, na zona norte do Rio. Edvaldo é irmão do pastor Everaldo Dias Pereira, vice-presidente nacional do PSC. Em 2012 Edvaldo foi candidato derrotado a vereador em Seropédica, município da Região Metropolitana do Rio.