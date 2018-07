Irmão diz que não tentou afastar Mércia e Mizael Márcio Nakashima disse nesta segunda-feira, em julgamento que acontece no Fórum Criminal de Guarulhos (SP), que não tentou afastar Mércia e Mizael, ao responder pergunta do advogado Wagner Garcia, que defende Mizael Bispo de Souza. Na sequência, Garcia perguntou o motivo da separação. "Por ele ser possessivo. Teve situação que ele não quis que a Mércia conversasse com minha irmã, com minha prima, e isso em festa. Não queria que falasse comigo, porque estávamos brigados", respondeu Márcio.