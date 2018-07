Irmão do ex-BBB Jonas é morto a tiros no RS O irmão do ex-BBB Jonas, Rafael Noronha, de 20 anos, foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira, 25, no bairro de São José, no município de Lajeado, a 120 km de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Civil da cidade, o caso é tratado como execução.