Irmão do radialista e humorista Mução é preso no CE

Bruno, segundo a PF, não foi preso quando confessou o crime porque não houve flagrante. Mas com o andar das investigações apareceram elementos suficientes para sua prisão. Logo após ele ser detido em Fortaleza, foi transferido para a carceragem da PF em Recife, onde corre o processo que investiga a formação de rede internacional de pedofilia.

A investigação da PF aponta que partia dos computadores do escritório de Mução em Fortaleza as imagens com conteúdo de pedofilia e que o material era distribuído por Bruno. Por isso a PF pediu a prisão do irmão de Bruno. A prisão de Bruno, porém, é em caráter temporário, para garantir a continuidade das investigações.

Segundo a PF, o processo de apuração está em fase conclusiva. Tudo começou com a Operação Dirty Net, que resultou no final do mês passado na prisão de 32 pessoas em nove Estados (São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Ceará). Mas a PF pediu a ajuda da Interpol para a investigação de 97 estrangeiros que estariam envolvidos na rede de pedofilia, que atuava no Brasil e países da Europa, Ásia e Oceania.