Irmão e filha de milionário da Sena devem depor hoje O julgamento dos dois ex-seguranças do milionário René Senna, assassinado em janeiro de 2007, entrou em seu segundo dia hoje, quando serão ouvidas as testemunhas de defesa dos dois réus, no Fórum de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Segundo o Tribunal de Justiça (TJ), irão depor cinco testemunhas para cada um dos réus. Entre as testemunhas de defesa de Anderson Silva de Souza estão Miguel Senna, irmão da vítima, e Renata Almeida Senna, filha de René. O ex-PM Anderson Silva de Sousa e o funcionário público Ednei Gonçalves Pereira são acusados de serem os autores dos disparos que mataram René.