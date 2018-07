Irmão identificou corpo encontrado no Rio da Prata A polícia argentina confirmou a descoberta do corpo do brasileiro Odair Marcos Faria, que apareceu flutuando morto nas margens do rio da Prata, na altura do município de Punta Lara, na província de Buenos Aires. Faria havia desaparecido na manhã do dia 11 de março do navio italiano no qual viajava, o "Costa Fascinosa", que havia entrado no rio da Prata e ia rumo ao porto de Buenos Aires. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de La Plata, onde foi identificado na segunda-feira pelo irmão de Faria, Wagner Faria.O consulado brasileiro está acompanhando o caso desde o primeiro momento.