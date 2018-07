Irmãos baleados pelo pai em Franca têm morte cerebral Uma equipe médica da Santa Casa de Franca, no interior de São Paulo, anunciou hoje a morte cerebral de dois dos três irmãos baleados ontem pelo pai Helder Massucato Rezende, 46 anos, na casa onde moravam em Franca. A terceira criança continua em coma e seu estado é considerado muito grave. A mãe das crianças, Valéria Gomes Freitas Rezende, de 37 anos, que também foi ferida, continua internada no CTI mas está consciente, respira sem ajuda de aparelhos e não corre risco de morte. Helder ainda atirou em sua mãe, Lurdes Massucato, 74 anos, que morreu na hora. Depois de atingir a família, Helder se matou. A notícia da morte cerebral dos irmãos foi dada à família na manhã de hoje, momentos depois do sepultamento do pai e da avó das crianças no cemitério da Saudade, em Franca.