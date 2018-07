Irmãos baleados pelo pai em Franca terão órgãos doados Um boletim médico da Santa Casa de Misericórdia de Franca, interior de São Paulo, divulgado esta tarde, confirmou que os órgãos das crianças Alexandre Freitas Massucato Rezende, de 7 anos, e Letícia Freitas Massucato Rezende, de 11 anos, serão doados. A mãe dos meninos, Valéria Gomes Freitas Rezende, de 37 anos, deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) e autorizou a doação. Os meninos tiveram morte cerebral confirmada na manhã de ontem. Na sexta-feira (dia 24), eles foram atingidos por tiros disparados pelo próprio pai, Helder Massucato Rezende, de 45 anos, que sofria de problemas com drogas e depressão. Ele ainda atirou na mãe, Lourdes Massucato Rezende, de 75 anos, que morreu no local, na esposa Valéria e na outra filha, Júlia Freitas Massucato Rezende, de 11 anos, irmã gêmea de Letícia. Júlia continua em coma profundo, respirando por aparelhos e corre risco de morte. Após executar quase toda a família, Helder disparou contra a própria cabeça e também morreu no local. O crime aconteceu na casa da família, no centro da cidade. Helder utilizou um revólver calibre 32, registrado em nome de seu pai. Ele deu um tiro na cabeça de cada pessoa que estava na casa. O pai havia saído para uma consulta médica. De acordo com a Santa Casa, a captação dos órgãos das crianças será feita pela equipe da Central de Transplantes de Órgãos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Helder e sua mãe, Lourdes, foram enterrados ontem pela manhã, no cemitério da Saudade, de Franca. Os corpos das crianças serão velados na sala 10 do velório São Vicente de Paulo e enterrados às 16 horas de amanhã no mesmo cemitério.