Irmãos colidem e morrem no acidente em Gararu (SE) Uma tragédia abalou uma família que reside no município de Gararu, a 161 quilômetros de Aracaju, no sertão sergipano: a morte dos irmãos Wedson Santos da Silva, de 37 anos, e Lázaro Santos da Silva, de 32. Um atropelou o outro e ambos tiveram morte instantânea. O acidente foi na noite do domingo (09) na rodovia SE-200.