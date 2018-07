Irmãos Cravinhos vão sair da prisão no Dia das Mães Os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, condenados por matar os pais de Suzane Richthofen, em 2002, foram autorizados pela Vara de Execução Criminal de Taubaté a sua primeira saída temporária neste Dia das Mães, 12. Eles saíram da penitenciária P2 de Tremembé na manhã desta sexta-feira, 10. A volta dos dois está programada para o dia 15, até as 18 horas. Eles estavam na lista de presos enviada pela administração prisional com direito a saída temporária e que foram autorizados pela juíza Wania Regina Gonçalves da Cunha.