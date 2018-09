Irmãos da lista dos mais procurados de SP são presos

O irmão mais velho morava há seis anos em Arcos, cidade do interior mineiro, e o mais novo há três. Eles foram descobertos após a polícia local perceber a semelhança com as fotos divulgadas pela polícia paulista. Ambos estão presos na cadeia de Arcos.

Irineu Coelho Filho, delegado da cidade, já entrou em contato com a Polícia Civil de São Paulo para comunicar a prisão. As equipes aguardam decisão para saber quem será responsável pela transferência dos irmãos para seu Estado de origem, a polícia mineira ou a paulista.