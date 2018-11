Irmãos de vice-governador do AM são acusados de agressão O coordenador do curso de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), professor doutor Gilson Monteiro, foi agredido no fim da tarde de ontem enquanto ministrava aula para alunos do primeiro período de Jornalismo. Segundo Monteiro, os agressores foram Amim e Mansur Aziz, irmãos do vice-governador do Amazonas, Omar Aziz. A delegacia da Polícia Federal (PF) abriu inquérito para apurar a denúncia.