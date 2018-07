Irmãos morrem após ataque de rottweilers na Grande São Paulo

Dois irmãos com idades entre 45 e 50 anos morreram no final da noite desta quarta-feira, 18, após serem atacados por cães da raça rottweiler em uma chácara de Suzano, na Grande São Paulo.

As vítimas trabalhavam no local e cuidavam dos animais. Um deles morreu na chácara e o outro chegou a ser socorrido a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Suzano.