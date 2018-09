Irmãos são assassinados em Suzano

O estudante Diego Henrique de Souza, de 21 anos, e o irmão Renan Gustavo de Souza, de 17 anos, foram baleados no cruzamento das ruas Shiojiro Mukai com Carlos Rodrigues de Faria, por volta da 1 hora da madrugada. A família não soube dizer qual seria o motivo do crime.

Diego morreu na hora e Renan foi encaminhado para o Pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na delegacia de Suzano como homicídio qualificado consumado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Renan já havia sido apreendido ao menos duas vezes. Ele foi apreendido no último dia 12, por roubar R$ 700 de uma lanchonete, no mesmo bairro onde morava, e a moto de um cliente um dia antes. Outro caso aconteceu no dia 14, quando o adolescente roubou, junto com dois adultos, cerca de 15 panelas de uma entidade beneficente localizada na mesma região.