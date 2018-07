Irmãos são presos acusados de matar padrasto em SC

Segundo a Polícia Civil, depois de uma festa de aniversário, na casa em que morava com a esposa, Eugenio teria começado uma briga com a companheira. O motivo seria porque Izaura Ferreira Castro teria quebrado um copo de grande valor sentimental para a vítima. Os dois filhos de Izaura partiram em defesa da mãe, agredindo violentamente o padrasto. Um deles, de posse de uma espingarda, passou a desferir vários golpes na cabeça da vítima, que morreu pouco tempo depois.

Logo após o crime, na Delegacia de Polícia, Izaura acobertou a atitude dos filhos, dizendo que não sabia como o companheiro tinha morrido e que o havia encontrado já morto, dentro de casa. Durante investigação, os agentes da Polícia Civil apreenderem uma camiseta suja com sangue, usada por um dos irmãos no momento da execução do padrasto e a espingarda usada para desferir as coronhadas na cabeça da vítima.

Após novo interrogatório, os irmãos confessaram a autoria do crime. Eles não tinham passagem pela Polícia e admitiram estarem embriagados no momento da execução do padrasto. Joceli e Nelson Ferreira Castro foram autuados em flagrante e encaminhados ao presídio de Porto União, onde se encontram a disposição da Justiça.