Irmãos se reencontram após mais de 35 anos graças a site de relacionamentos sexuais

Sarah e George não se viam desde a separação dos pais, em 1975

Dois irmãos britânicos que não se viam havia mais de 35 anos se reencontraram na semana passada após trocarem mensagens por três meses em um site de relacionamentos online, sem conhecerem suas identidades verdadeiras.

Os dois descobriram a coincidência após Sarah Kemp, de 42 anos, viajar de Edimburgo, na Escócia, onde vive, para se encontrar em Londres com George Bentley, de 47 anos.

Eles somente se deram conta da verdade ao falar sobre suas infâncias, durante um encontro em um pub.

Kemp e Bentley nasceram filhos dos mesmos pais, nos anos 1960, mas se separaram quando os pais se divorciaram, em 1975.

Kemp, que tinha 6 anos na época, foi viver com sua mãe em Edimburgo, enquanto George, de 11 anos, foi morar no leste de Londres com seu pai.

Ela conta que os dois tentaram procurar um ao outro já como adultos, mas não tiveram sorte.

Sobrenome de casada

Irmãos descobriram passado comum ao falarem sobre a infância

Bentley, que trabalha como pedreiro no leste de Londres, diz que a tarefa ficou mais difícil pelo fato de a irmã ter casado e adotado o sobrenome do marido, Kemp, mantido mesmo após sua separação.

"Eu não tinha absolutamente nenhuma ideia de onde ela estava. Após um tempo, acho que tanto eu quanto Sarah desistimos de procurar", afirmou Bentley.

O reencontro acabou acontecendo graças a um site de encontros amorosos que promete "diversão sem compromisso, ação quente e encontros eróticos", ao qual ambos se associaram em novembro.

"Você pode imaginar a surpresa, a alegria e o embaraço que nós dois sentimos?", comenta Kemp, que trabalha como faxineira em Edimburgo.

"Foi uma coisa muito louca. Tínhamos tanto em comum, e realmente aproveitamos a companhia um do outro", disse ela. "Foi como se nos conhecêssemos por todas as nossas vidas", afirmou.

Segundo eles, a descoberta da origem dos dois ocorreu após uma hora de conversa, antes de qualquer "beijo ou amasso".