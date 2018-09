Irmãs de prefeito são feitas reféns em Colombo-PR

Três assaltantes encapuzados renderam as duas e uma delas foi obrigada a ir até a prefeitura, onde abriu o cofre, cuja senha era do conhecimento dela, e entregou todo o dinheiro que lá estava. A prefeitura ainda não tem levantamento do valor. A polícia procura os autores do assalto e analisa vídeos das câmaras de segurança da prefeitura.

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Colombo, o fechamento da bilheteria da festa, considerada uma das melhores já realizadas na cidade, aconteceu às 22h30 e, como era feito todos os dias, o dinheiro foi levado para um cofre na prefeitura. Por volta das 2 horas da madrugada, a secretária da Fazenda, Maria Amélia Camargo, e a secretária da Administração, Rita de Cássia Camargo Gonçalves, voltavam para suas casas, cada uma em um carro, quando foram interceptadas por um carro preto.

Dele desceram três homens encapuzados e armados que as renderam rapidamente. De acordo com a assessoria da prefeitura, elas eram chamadas pelo nome e aparentemente os assaltantes conheciam a sistemática de guarda do dinheiro, pois logo foram dizendo que queriam ir até a prefeitura pegar o que estava no cofre.