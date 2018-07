Irmãs desaparecidas são encontradas mortas em AL

A identificação dos corpos foi realizada pelo pai das adolescentes, que foi acionado por um conselheiro tutelar do município. Ao ver as roupas que as adolescentes usavam, José Raimundo Oliveira dos Santos constatou que os corpos eram das suas filhas.

"Recebemos a informação que pescadores haviam encontrado dois corpos. A partir daí, acionamos o pai das meninas. Ele esteve no local e identificou as filhas", informou o conselheiro tutelar Wilson Joaquim. Segundo ele, as menores não devem ter sido mortas no dia em que desapareceram, pois ainda foi possível reconhecer os corpos das duas adolescentes.

Quando desapareceram, no dia 29 de março passado, as adolescentes faziam o trajeto da residência onde moravam para a escola onde estudavam. Segundo testemunhas, elas teriam sido raptadas, forçadas a entrar em um automóvel, cuja marca, cor e placa não foram reveladas.

O delegado Josias de Lima, da Delegacia de Coruripe, disse que começa a investigar o duplo homicídio na segunda-feira, após o feriadão da Semana Santa. Segundo ele, o inquérito policial já foi instaurado e as diligências devem prosseguir. "Vou fazer contato com peritos do Instituto de Criminalística para saber o que eles viram no local e quais as informações coletaram nos primeiros levantamentos que fizeram sobre o caso", afirmou.

Policiais do 11º Batalhão de Policia Militar, com sede em Coruripe, encontraram cápsulas de pistola 380 próximo ao local onde estavam as duas irmãs foram localizadas. De acordo com esses policiais, os corpos das adolescentes apresentavam perfurações no crânio, como se tivessem sido executadas a tiros, sumariamente.