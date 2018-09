Irmãs receberam diagnóstico errado em Niterói As primeiras pacientes de dengue tipo 4 no Sudeste receberam diagnóstico errado de uma plantonista da Clínica Santa Martha, em Niterói. As irmãs Bárbara Brito e Caroline Graça, de 21 e 22 anos, tinham sintomas parecidos - dor de cabeça e abdominal e febre. Bárbara foi informada de que tinha virose e Caroline, infecção urinária. O pai, o dentista Luiz Carlos Graça, ignorou a receita de antibiótico e procurou uma prima que é médica do Programa Saúde da Família. "Acho preocupante que, com as epidemias pelas quais o Rio passou, os médicos ainda não saibam fazer o diagnóstico", disse. Procurada, a direção da instituição não se pronunciou.