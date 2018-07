Irregularidades matam bebês no Amapá

Investigação sobre as mortes de cerca de 200 recém-nascidos desde o ano passado na única maternidade pública do Amapá detectou pelo menos 35 irregularidades no local, entre elas falta de leitos e de equipamentos. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual do Amapá e OAB-AP devem ingressar até sexta-feira com ação para indenizar as mães. "É indigno. Em depoimento, uma mulher disse que foi tratada de forma humilhante e como um animal", disse o promotor Marcelo Moreira, do MPE-AP. A diretora clínica da maternidade, Nice da Silva, tentou dividir a culpa com as mães, alegando que elas não faziam o pré-natal.