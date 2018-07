Irreverência traduz a sedução do enredo da Mocidade Impecável nos adereços e dentro do tempo regulamentar de desfile, a Mocidade Alegre traduziu com irreverência seu enredo sobre a sedução, o terceiro que passou pelo sambódromo paulistano nesta segunda noite de apresentações do Grupo Especial. Atual campeã, a agremiação do bairro do Limão, na zona norte, fez a arquibancada cantar com um samba-enredo com letra fácil de reproduzir.