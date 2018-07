Isaar traz suas misturas dançantes em três noites

PERSONALIDADE - Com diversas experiências anteriores, ela aproxima ritmos criando algo diferente

Isaar foi integrante do grupo feminino Comadre Fulozinha, dividiu projetos de CD e shows com o DJ Dolores, canta no coral Voz Nagô, já deixou suas boas impressões em álbuns de Siba, Cidadão Instigado, Eddie, mundo livre s/a. Em seu trabalho solo estão reunidas todas essas facetas e mais algumas. A cantora e compositora pernambucana volta a São Paulo para três apresentações, em lugares distintos e para públicos idem.

Os shows serão hoje no Sesc Consolação, quinta no CB Bar, que tem perfil mais pop-roqueiro e ambiente de balada, e sábado em pocket-show, às 19h30, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping/Pompeia. Isaar vem lançar o segundo CD-solo, Copo de Espuma, de produção independente contemplada pelo Projeto Pixinguinha. "Meu trabalho não mudou muito desde o Comadre Fulozinha. Quando trabalhei com Dolores era música eletrônica, mas se tirasse a batida, a base era mesma: coco, ciranda, sei lá. É com isso que eu me identifico, é com essa música que eu tenho compromisso, mas tenho outras influências", diz.

A formação de banda que ela escolheu, de baixo, guitarra e bateria, vai levando a sonoridade "naturalmente para outro lado". Isaar vem acompanhada de Gabriel Melo (guitarra), Sid 3 (bateria e percussão, mas o baixista Lito Viana será substituído por Cláudio Negrão.

Desde o projeto com o DJ Dolores, Isaar vem se destacando não só pela voz e a graça peculiares, mas por evidenciar seu talento de compositora, reforçado no CD anterior, Azul Claro, e no atual. "No Comadre Fulozinha eu era mais tímida nesse negócio de mostrar composição. Vim desenvolver mais no meu segundo trabalho com DJ Dolores. A partir daí tive coragem de me chamar compositora, mas não tenho muita regularidade para compor. Eu também gosto de interpretar músicas de outros autores", diz a cantora, que gravou uma ciranda em homenagem a Lia de Itamaracá, Preta Cirandeira (Saúde e Nery), um poema de Fernando Pessoa musicado por Lito Viana (Ode Marítima), uma canção de dois integrantes do recém-extinto Cordel do Fogo Encantado - a bela Olhos de Dendê (Lirinha/Clayron Barros), só com guitarra e efeitos - e um delicioso frevo de Capiba (É de Amargar).

Além do frevo, da ciranda e do maracatu, o panorama sonoro de Isaar é composto por coco, xaxado, com pitadas de rock, blues e levadas afro-caribenhas, aproximando ritmos desenvolvidos a partir de matrizes africanas. "Se você for analisar a música do mundo a partir disso, vai ver que os ritmos são muito próximos mesmo. Acho que você pode usar as influências que você quiser e transformar numa outra música".

Um dos destaques é a sonoridade da melodiosa guitarra de Gabriel Melo, que tem algo do carimbó e da guitarrada paraenses, que por sua vez remete à lambada e à juju music, como na faixa-título, que abre o CD. "São influências do que a gente ouve em Recife. No Copo de Espuma, a guitarra chama pro carimbó e também pra surf music, mas na verdade, o que a gente queria fazer era um maxixe, com metais e piano", diz Isaar. Nos shows ela mistura referências sonoras familiares, mas imprime sua personalidade, com graça, suingue e delicadeza.

Serviço

Isaar

Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234- 3000. Hoje, 19h30. Grátis

CB Bar. R. Brigadeiro Galvão, 871, Barra Funda, 3666- 8971. 5.ª, 22 h. R$ 20