Isabela Capeto desfila a energia mexicana na SPFW O verão mexicano deu as caras no quinto dia da 25ª São Paulo Fashion Week (SPFW). Lembranças e sensações daquele país foram traduzidas em vestidos amplos e rodados, shorts curtos, blusas soltas e casacos mais justos na coleção de verão da estilista Isabela Capeto, apresentada no galpão da galeria Fortes Villaça. A tradicional "Lucha Libre" despertou um olhar diferenciado na estilista, que enxergou os coloridos uniformes e os acessórios usados pelos lutadores como "fantasia". Dessa forma, a coleção foi conduzida por cores vibrantes como turquesa, azul royal, amarelo, verde esmeralda, pink, lilás, roxa, branco e preto. Já as estampas, que tiveram como referência o trabalho da artista plástica Frida Kahlo, receberam flores, formas geométricas e os traços dos típicos azulejos mexicanos. A coleção também mostrou uma atmosfera cigana, com a presença de moedas e dentes dourados em bordados ao lado de paetês de metal, miçangas e muitos babados, em tecidos como seda pura, musseline, tule, tricoline, malha e linho. Já nos acessórios, as bolsas de verniz vieram em várias tonalidades, acompanhadas de brincos e colares coloridos. Nos pés, sandálias com plataformas de salto médio e tiras douradas.