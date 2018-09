Isabella: Alexandre Nardoni chega ao Fórum de Santana O pai da menina Isabella, Alexandre Nardoni, chegou por volta das 11 horas ao Fórum de Santana, na zona norte de São Paulo, onde vai prestar depoimento à Justiça. A mulher dele, Anna Carolina Jatobá, já estava no local. Os dois são acusados pela morte de Isabella e serão interrogados hoje à tarde pelo juiz Maurício Fossen, do 2º Tribunal do Júri da capital. Eles afirmam ser inocentes. Alexandre e Anna Carolina passaram a noite em São Paulo. O casal estava preso em penitenciárias de Tremembé, no interior de São Paulo.