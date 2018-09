Isabella: avô chega ao fórum para acompanhar audiência Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, acusados pela morte da menina Isabella Nardoni, esperam pelos interrogatórios na carceragem do Fórum de Santana, na zona norte de São Paulo. Os três advogados de defesa do casal ainda não chegaram ao local para a audiência marcada para as 13h30. O pai de Alexandre, Antônio Nardoni, chegou ao Fórum para acompanhar o interrogatório. O casal está em celas separadas, de 3 m por 2,5 m, uma de frente para a outra, a uma distância de cerca de 4 metros. Policiais militares estão no local para impedir quaisquer contatos entre eles. O juiz Maurício Fossen fará o interrogatório individual de Alexandre e Anna Carolina, presos desde 8 de maio. Também participam da audiência o promotor Francisco Cembranelli e os advogados Marco Polo Levorin, Rogério Neres e Ricardo Martins.