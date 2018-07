Isabella: casal chega ao Fórum para ouvir depoimentos

Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni, acusados pelo assassinato de Isabella de Oliveira Nardoni, estão no Fórum de Santana, na zona norte de São Paulo. O casal acompanhará os depoimentos de acusação do caso Isabella. Hoje e amanhã, o juiz Maurício Fossen, do 2º Tribunal do Júri, ouvirá 18 testemunhas indicadas pelo Ministério Público. A madrasta e o pai de Isabella estão presos desde 8 de maio e foram transportados de Tremembé, no interior de São Paulo, até o Fórum em veículos da Secretaria de Assistência Penitenciária, escoltados por carros do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Ela chegou pouco depois das 10 horas e ele, por volta das 10h30. Anna Carolina e Alexandre são acusados de homicídio triplamente qualificado. Isabella foi esganada e jogada pela janela do apartamento onde o casal morava, no 6º andar do Edifício London, na noite de 29 de março.