Isabella: casal passa a noite em celas sem cama O pai e a madrasta da menina Isabella Nardoni, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, passaram a noite em celas que não contam com cama nem chuveiro. De acordo com policiais, enquanto Alexandre dormiu enrolado em cobertores, Anna Carolina dormiu sobre um papelão. O pai de Isabella está no 13º Distrito Policial (DP), na zona norte de São Paulo (SP). Por volta das 8h30, Alexandre, que chegou à delegacia durante a madrugada, ainda dormia enrolado em cobertores trazidos de casa. Até aquele horário, nenhum dos três advogados de defesa havia comparecido ao DP onde está Alexandre. Fora da delegacia, havia pouca movimentação de curiosos. Já a cela onde está presa Anna Carolina, no 97º DP, na região de Americanópolis, tem 18 metros quadrados. Segundo policiais, ela passou a noite deitada em um papelão, enrolada em um edredom que foi levado pelos advogados. Ela permanecia em cela separada das demais presas. Durante parte da noite, ela leu a Bíblia e depois conseguiu dormir. De acordo com a polícia, Anna Carolina deverá ser removida para outro distrito ou para um Centro de Detenção Provisória no período da tarde. A prisão preventiva de Alexandre e de Anna Jatobá, foi decretada no início da noite de ontem pelo juiz Maurício Fossen, do 2º Tribunal do Júri de São Paulo. Depois que foram presos, Alexandre e Anna Carolina seguiram para o Instituto Médico Legal (IML) para fazer exames. Só então foram levados para os distritos, já durante a madrugada, onde passaram a noite. Alexandre deve ficar na delegacia ou até o dia do julgamento ou até que a Justiça decida pelo pedido de habeas-corpus que será feito hoje, segundo os advogados de defesa.