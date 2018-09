Isabella: Condepe pede explicação sobre perícia A Corregedoria das Polícias Civil e Militar deve prestar esclarecimentos ao Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana (Condepe), sobre qual teria sido o motivo para que o local onde ocorreu o assassinato de Isabella Oliveira Nardoni, de 5 anos, no dia 29 de março, não tenha sido lacrado para a realização de perícias. O órgão fez uma representação no dia 28 de abril pedindo essa informação. De acordo com a Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, o imóvel deveria ter permanecido fechado para que houvesse a preservação do local, inclusive dos possíveis caminhos feitos pelos assassinos, e não ter sido lacrado apenas no primeiro momento após o crime, quando policiais entraram no apartamento em busca de provas. O Conselho teme que o apartamento do crime tenha sido "contaminado" pela presença de policiais ou até de familiares de Nardoni, já que o pai e a irmã de Alexandre entraram no imóvel em dias diferentes depois do crime para retirar roupas e objetos pessoais. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Estado, até ontem a Corregedoria da Polícia não havia recebido nenhum pedido de investigação.