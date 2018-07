Isabella: defesa deve entregar hoje lista de testemunhas Vence hoje o prazo para que seja apresentada à Justiça a lista com os nomes das testemunhas do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, acusados pela morte da menina Isabella Nardoni, de 5 anos, no dia 29 de março. Os advogados de defesa afirmaram que vão entregá-la a tempo, mas não revelaram os nomes. Entres eles devem estar o do médico George Sanguinetti e da perita Delma Gama. A defesa pode indicar até 16 pessoas, como fez o promotor Francisco Cembranelli. Ontem, Alexandre e Anna Carolina, que estão presos em penitenciárias da cidade de Tremembé, no interior de São Paulo, receberam a visita de parentes. As informações são do Jornal da Tarde.