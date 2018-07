Isabella: defesa deve recorrer ao STJ após depoimentos Os advogados de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, acusados pela morte da menina Isabella Nardoni, estudam protocolar recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) após os depoimentos das testemunhas de defesa, que serão colhidos a partir de 4 de julho. A intenção será libertar o casal da prisão. As testemunhas de acusação foram ouvidas na terça-feira e na quarta-feira pelo juiz Maurício Fossem, no Fórum de Santana, zona norte de São Paulo. O casal acompanhou os depoimentos, entre eles o da mãe de Isabella, Ana Carolina de Oliveira.