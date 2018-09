Isabella: defesa do casal deve pedir habeas à tarde Os advogados de defesa de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, pai e madrasta de Isabella Nardoni e acusados pelo assassinato da menina, pretendem entregar hoje, após as 17 horas, ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), o pedido de habeas-corpus para o casal. Alexandre e Anna Carolina estão presos desde a madrugada de quarta-feira, por ordem do juiz Maurício Fossen, do 2º Tribunal do Júri, do Fórum de Santana. Os três defensores do casal, Marco Polo Levorin, Rogério Neres de Sousa e Ricardo Martins, trabalham desde as 11 horas de hoje na finalização do documento, no escritório de Levorin, no centro de São Paulo. No final da tarde, eles pretendem levar o pedido, a pé, até o Fórum João Mendes ou ao Palácio da Justiça, que ficam a pouco mais de uma quadra do escritório. Ontem, os três advogados ficaram por cinco horas reunidos com o pai de Alexandre, o advogado tributarista Antônio Nardoni. Segundo fontes do escritório de Levorin, acertavam detalhes do pedido de habeas-corpus, que estaria quase pronto. Anna Carolina Jatobá foi transferida ontem à noite da Penitenciária Feminina de Sant''anna, na zona norte de São Paulo, para a Penitenciária Feminina de Tremembé, no interior do Estado. Alexandre Nardoni, que tem curso superior, está preso em cela especial no 13º Distrito Policial, na Casa Verde, também na zona norte da capital paulista.