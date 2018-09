Isabella: defesa entra com pedido de habeas no STJ A defesa de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, presos sob acusação de assassinar a menina Isabella Nardoni, de 5 anos, apresentou na tarde de hoje ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) um pedido de habeas-corpus para o casal. Anna Carolina, madrasta de Isabella, está presa na Penitenciária Feminina de Tremembé, no interior de São Paulo. Alexandre, pai da menina, é mantido numa cela do Centro de Detenção Provisória II (CDP), em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. Os advogados de defesa questionam as justificativas usadas na decretação da prisão preventiva, em primeira instância: clamor público, gravidade do crime e credibilidade das instituições. O STJ, porém, não divulgou o conteúdo completo do pedido feito pelos advogados. A defesa pretendia esperar o julgamento do mérito de outro pedido de habeas-corpus, protocolado na 4ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que já havia negado o pedido em caráter liminar. Porém, como o mérito só será julgado depois de 10 de junho, os advogados decidiram recorrer já ao STJ. Alexandre e Anna estão presos, em celas isoladas, há dez dias. O advogado Marco Polo Levorin informou hoje pela manhã que os "fundamentos do recurso ao STJ são os mesmos" usados no pedido de habeas-corpus encaminhado ao TJ. O assunto será relatado pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho.