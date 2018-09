Isabella: defesa entra com pedido de habeas para casal Os advogados Ricardo Martins e Rogério Neres de Sousa entregaram no final da tarde no Tribunal de Justiça o pedido de habeas-corpus em favor de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, indiciados em inquérito policial e denunciados pelo Ministério Público pela morte da menina Isabella Nardoni. Além de solicitar a libertação de Alexandre e Anna Carolina, a defesa pediu o cancelamento do despacho do juiz Maurício Fossen, que decretou a prisão preventiva do casal, alegando que o magistrado incorreu em pré-julgamento do casal, com adjetivação que expressa juízos de valor.