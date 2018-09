Isabella: defesa entrará com pedido de habeas hoje Advogados de defesa de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, Ricardo Martins e Rogério Neres de Sousa chegaram às 17h45 ao escritório de Marco Polo Levorin, que coordena a defesa do casal, preso sob a acusação de ter matado a menina Isabella Nardoni, filha de Alexandre e enteada de Anna Carolina. O pai de Alexandre, Antônio Nardoni, também está no escritório, onde chegou às 16h50. A defesa informou que ainda hoje entrará com habeas-corpus em favor de Alexandre e Anna Carolina, no Tribunal de Justiça, cujo expediente encerra às 19h.