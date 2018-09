Isabella foi jogada de cabeça para baixo, diz perita A perita criminalista Delma Gama, que analisou os laudos do caso Isabella a pedido da família de Alexandre Nardoni, afirmou que a menina foi jogada do sexto andar de cabeça para baixo. A afirmação contradiz as conclusões dos peritos da Polícia Científica de São Paulo. Nos laudos, a polícia sustenta que Isabella foi suspensa pela duas mãos e depois largada, portanto, jogada de pé pela janela. "O corpo foi lançado de cabeça para baixo, o movimento que ficou marcado na parede é das pernas dela", disse. Delma apontou erros gramaticais e de pontuação nos laudos. "O laudo é uma agressão à criminalística. O pai da criminalística deve ter se revirado no túmulo", observou. A perita disse já ter uma idéia da forma como ocorreu o crime e da motivação do assassinato, porém informou que continuará estudando os laudos e fará as revelações "em momento oportuno". Delma Gama assinou, ao lado do perito George Sanguinetti, o laudo paralelo a pedido da defesa do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, denunciados pela morte da menina. Os dois revelaram o conteúdo do laudo em entrevista coletiva em São Paulo.